Il Comune conquista il titolo di "Città del Verde". A febbraio la cerimonia di premiazione

Il Comune di Campagnola è tra gli enti pubblici che si è aggiudicato la qualifica "Città del Verde", nell’ambito del premio organizzato dalla casa editrice "Il Verde Editoriale" di Milano, assegnato a enti pubblici, strutture private e associazioni di volontariato. Tra i candidati pure il Parco Urbano di via Magnani, inaugurato nel maggio dello scorso anno, che è stato considerato dalla giuria del premio come un "intervento significativo nell’ambito del verde urbano" concorrendo così alla selezione. Insieme a Campagnola, per la ventiquattresima edizione del Premio, sono stati riconosciuti come "Città del Verde" anche i Comuni di Asiago (Vicenza), Bergamo, Carpi, Celle Ligure (Savona), Chieri (Torino), Follonica (Grosseto), San Lazzaro di Savena (Bologna), Mantova, Torino, San Vittore Olona (Milano) e il Comitato Busca&Verde (Busca di Cuneo). La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà il 23 febbraio in occasione di una importante fiera professionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio, la Myplant & Garden di Milano. Viene riconosciuto l’impegno a favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale a favore dei territori e delle città.