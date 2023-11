Il Comune deve revocare l’ordinanza antibotti

La sindaca è costretta dal Tar a revocare l’ordinanza anti-botti: Halloween viene festeggiato con fuochi pirotecnici e scoppi di mortaretti, animali terrorizzati e cittadini infastiditi dalle esplosioni. Si è conclusa così - per ora - la vicenda amministrativo-giudiziaria che iniziata lo scorso 22 luglio quando la sindaca Francesca Bedogni aveva emesso una innovativa ordinanza a tutela della sicurezza dei cittadini, della quiete pubblica, del benessere degli animali e, anche, di tutela dell’ambiente. Veniva infatti istituito il divieto di "accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale".

Per chi l’avesse violata, erano previste multe fino a 500 euro. In assenza di autorizzazioni da richiedere in Municipio in occasione di feste patronali oppure di sagre, a Cavriago veniva vietato vendere e accendere fuochi pirotecnici, fare "esplosioni o accensioni pericolose in qualunque luogo abitato, nelle sue adiacenze, lungo una pubblica via o in direzione di essa".

L’ordinanza - con spirito pedagogico - sottolineava il pericolo potenziale "degli artifici in libera vendita… in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito". Venivano anche invitati i proprietari di animali d’affezione a "vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi, non causi danni alle persone e agli animali medesimi", particolarmente sensibili ai botti che spesso costituiscono per loro un trauma. Nel testo si parlava anche delle conseguenze negative per l’ambiente: incendi, fumo, involucri dei giochi abbandonati nelle strade…

Contro l’ordinanza ha fatto però ricorso al Tar di Parma la ditta Pyroitaly Snc di Corte Tegge, che ha la sua "polveriera" situata tra l’ex Parco Pertini e l’ex area delle feste della Gorganza. L’azienda è rinomata in tutt’Italia per la bellezza degli spettacoli che organizza (si pensi a quelli con cui terminano ogni anno le feste reggiane del Pd), ma non vende solo all’ingrosso: vende al dettaglio "fuochi d’artificio, tubi spara coriandoli, sky lanterns, cuori pirotecnici, torce da stadio…".

La Pyroitaly ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo la parte dell’ordinanza relativa alla vendita: i giudici hanno accolto le obiezioni e l’istanza cautelare, sospendendo la disposizione anti-petardi fino all’udienza di merito che si terrà in marzo. Il risultato è stato un Halloween di fuochi e fiamme, botti ed esplosioni: una vera festa della paura per i cani, i gatti e tutti gli altri animali.