Il Comune di Reggio stanzia 115mila euro per il Bando Cultura

Il Comune di Reggio rilancia per il 2023 il Bando Cultura, rivolto a soggetti del Terzo Settore del territorio. Le candidature possono riguardare esposizioni, incontri, conferenze, spettacoli, attività di informazione e formazione. Cultura #RE23 prevede risorse per un totale di 115.000 euro. Il finanziamento concesso ad ogni progetto (fino all’80% del costo complessivo) non supererà la soglia massima di 15.000 euro. Le candidature si possono presentare fino alle 10 del 28 febbraio 2023, compilando il modulo su https:comune-re.elixforms.itrwe2module_preview.jsp?MODULE_TAG=CULT_003