"Il Comune di Reggio vieti i botti di Capodanno. Regolamento insensato"

"Il Comune di Reggio vieti i botti di Capodanno". È la richiesta di Sinistra Italiana che ormai rinnova in maniera consueta ogni anno. "Raccogliamo l’invito delle associazioni animaliste che ricordano come il regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza di fatto vieta i botti tutto l’anno tranne a Capodanno. È l’unico regolamento dei comuni emiliani a non menzionare la tutela degli animali", illustra Si che lancia una proposta: "Consentire giochi pirotecnici a basso rischio come fontane luminose, vulcani, ghirlande, stelline e bengala. Cioè quei prodotti che rientrano nelle categorie F1 e F2 secondo la normativa europea. Vietare tutti gli altri tramite ordinanza del sindaco. Ogni anno, con la scusa che è impossibile fare controlli a tappeto, l’Amministrazione non fa nulla e a farne le spese sono gli animali e l’ambiente. Pensiamo che un’ordinanza specifica abbia un valore educativo e che possa essere un deterrente. Alcuni cani scappano in preda al terrore e si riversano per le strade causando rischi per gli automobilisti". E infine Sinistra Italiana annuncia: "Nei prossimi mesi proporremo una modifica del regolamento di polizia urbana e la riscrittura del egolamento per il benessere degli animali".