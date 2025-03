Il Comune di Vezzano ci prova ancora: in vendita l’ex scuola

Il Comune di Vezzano cerca di vendere nuovamente l’ex scuola elementare di Montalto. L’amministrazione mette quindi ancora all’asta l’immobile comunale di Montalto situato non lontano dalla chiesa. L’edificio, attualmente con destinazione residenziale, si sviluppa su due piani per un totale di circa 350 mq ed è ubicato su di un lotto di terreno di 1.260 mq. Sul sito del Comune è pubblicata tutta la documentazione inerente il bando e la modulistica per presentare le offerte e partecipare alla nuova procedura di vendita dell’immobile il cui importo a base d’asta ammonta a 153.472 euro.

La vendita sarà compiuta con asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento sul prezzo a base d’asta indicato. Per partecipare gli interessati dovranno inviare (entro e non oltre le ore 12 del 3 maggio) apposita domanda. Per presentare offerte è obbligatorio effettuare (in accordo con l’ufficio tecnico comunale) un sopralluogo sul posto entro il 18 aprile.

m. b.