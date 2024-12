Il Comune diserta due bandi, la minoranza insorge: "Persi 20mila euro"

La mancata partecipazione a due avvisi di interesse per il sostegno all’infanzia e all’adolescenza sta provocando uno scontro politico all’interno del consiglio comunale di Bagnolo. I due avvisi, che scadevano a luglio e a fine settembre, erano volti alla promozione delle attività sportive per i minorenni di età compresa tra 6 e 17 anni. I contributi, pari a 20 mila euro per ogni Comune, potevano essere utilizzati per favorire la partecipazione ad attività sportive, tramite il pagamento di rette o voucher sportivi, in favore di bambini e adolescenti con disabilità (fino a un importo massimo pari a 650 euro) o appartenenti a famiglie e a nuclei conviventi in condizioni di svantaggio socio-economico (fino a 500 euro).

I consiglieri di opposizione di Bagnolo Viva hanno chiesto spiegazioni sulla mancata partecipazione ai bandi. "L’assessore Elena Pergreffi – commentano da Bagnolo Viva – si è impegnata in varie giustificazioni, lasciando intendere che non sarebbe stato possibile nè venirne a conoscenza nè parteciparvi. Di quei fondi beneficeranno Comuni come Brescello e Campagnola, i quali hanno trovato il tempo, le informazioni e la voglia di partecipare, che a Bagnolo sono mancate.

L’impreparazione e la poca attenzione di questa Giunta ci sono costati la possibilità di portare a casa 20 mila euro di contributi per sostenere l’attività sportiva giovanile e dei minori con disabilità".