"Il Comune diserta il summit sui fondi"

"Quando l’incapacità diventa un danno per tutti": così la segretaria del Circolo Pd di Casina, Barbara Incerti, attacca il sindaco di Casina Stefano Costi per l’assenza di un rappresentante comunale all’incontro di ieri a Castelnovo Monti con l’assessore regionale alla montagna Davide Baruffi. Baruffi aveva convocato tutti gli amministratori locali dei comuni che possono beneficiare degli investimenti rientranti nella strategia nazionale delle aree interne per discutere di come investire risorse significative destinate al territorio. Nessun rappresentante comune di Casina. "Come Pd di Casina, chiediamo chiarezza all’amministrazione sulle ragioni di questa assenza, segnale preoccupante di disinteresse". s.b.