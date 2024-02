Il Comune dona 150 alberi

Il Comune di Sant’Ilario regala un albero ai residenti. Si tratta della nuova iniziativa promossa dall’assessorato all’ambiente per coinvolgere attivamente i cittadini di Sant’Ilario e Calerno in un’opera di sensibilizzazione ambientale e sulla cura del territorio.

Fino al 20 marzo saranno a disposizione 150 alberi da frutto fra meli, peri, ciliegi, albicocchi, susini. I cittadini che intendono adottare un albero devono prenotarlo sul sito del Comune o rivolgendosi allo sportello civico. Verranno accontentati i primi 150 cittadini che si prenoteranno. All’atto della prenotazione dovrà essere indicata anche la collocazione prevista per la pianta, ovviamente in un’area idonea, che sia privata o pubblica.

La consegna delle piante avverrà domenica 24 marzo in piazza IV Novembre durante un’iniziativa pubblica. Inoltre, lunedì 18 marzo alle 20,45 al centro culturale Mavarta si terrà un incontro pubblico con il dottor Luca Casoli del Consorzio Fitosanitario in cui verranno date utili istruzioni e consigli per la loro messa a dimora

"La tutela ambientale e la cura del territorio sono responsabilità di tutti – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Fabrizio Ferri – perché ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte in quella che sembra essere la sfida dei giorni nostri".