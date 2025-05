Il Comune espone il ‘Sudario per Gaza’

La giunta Spanò ieri mattina ha deliberato di partecipare all’iniziativa ’Un sudario per Gaza’, lanciata dal rettore Tomaso Montanari (Università per stranieri di Siena). Oggi e fino al 31 maggio davanti al municipio verrà esposto "un lenzuolo bianco a ricordare l’orrore della guerra in corso in Palestina ad opera dello Stato di Israele. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare a questa dimostrazione di vicinanza al popolo palestinese", esponendo a sua volta un lenzuolo bianco (in varie città vi saranno varie manifestazioni in cui i partecipanti si avvolgeranno nei sudari bianchi). ’Un sudario per Gaza’ ha mobilitazioni in tutta Italia per ricordare le oltre 50mila vittime civili nella Striscia e per chiedere la fine dei bombardamenti.