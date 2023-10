"Il Comune esponga la bandiera di Israele"

(...) L’orrore prodotto da Hamas non ha nulla a che fare con i diritti del popolo palestinese. Anzi le carneficine al rave dei ragazzi, nei kibbutz devastati e con intere famiglie massacrate finiranno inevitabilmente per danneggiarli. Chiedo da semplice cittadino reggiano e da direttore di un giornale come La Giustizia, fondato da Camillo Prampolini, che fece della non violenza il suo fondamentale messaggio, che la mia città si faccia sentire come del resto é suo costume nelle occasioni più tragiche della storia del mondo.

Mauro Delbue,

ex deputato socialista