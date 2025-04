"Il Comune ha rovinato la reputazione di un uomo"

"Esprimo sconcerto e indignazione per il comunicato del Comune di Scandiano e le successive dichiarazioni alla stampa del sindaco Matteo Nasciuti". A dichiararlo è l’avvocato Andrea Davoli, difensore dell’uomo allontanato dall’asilo nido di Scandiano il 2 aprile. Davoli ha diffuso il casellario giudiziale del coinvolto "da cui risulta nulla". L’uomo, dopo due ore di servizio al suo primo giorno di lavoro, era stato allontanato a seguito di una segnalazione giunta da una donna che parlava di presunti precedenti per pedofilia. Davoli ora replica a Nasciuti: "Il sindaco di Scandiano conosce l’art. 27 della Costituzione e i tempi e le modalità per verificare se un soggetto abbia conseguito condanne, scontato le relative pene e se sussistano limitazioni della libertà personale. Il Comune di Scandiano ha di fatto indicato il mio assistito quale pedofilo non basandosi su atti ufficiali, ma prestando fede a voci di paese, addirittura a messaggi via chat". Per l’avvocato il sindaco ha "accusato l’agenzia di lavoro interinale che nulla poteva sapere dato che non esiste nessuna condanna. Fatta eccezione per un unico procedimento assai datato estinto per prescrizione, il mio assistito non è stato indagato né tantomeno coinvolto in alcuna vicenda relativa a minori". Davoli sostiene che grazie "a queste dichiarazioni pubbliche, il mio assistito continuerà a vivere nel paese dove è nato e cresciuto con l’etichetta di pedofilo per un reato che non ha commesso". Roberto Mirabile, presidente della Caramella Buona (associazione anti pedofilia), commenta: "La prescrizione spesso non permette di rendere giustizia alle vittime dell’orrendo reato di pedofilia. Quando l’abusato trova le condizioni per parlare ed essere quindi ascoltato, non dovrebbe trovarsi di fronte il muro della prescrizione dei termini. Se poi dovuta, come può assurdamente capitare, per le lungaggini della (in) giustizia, peggio ancora".

m. b.