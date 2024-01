"Il Comune illumini il Municipio"

"Il Comune di Reggio illumini la facciata del Municipio per manifestare la propria vicinanza alle ragioni che hanno portato migliaia di persone a sottoscrivere l’appello aperto per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e in Israele, per prevenire una catastrofe umanitaria e altre perdite di vite innocenti". Così il capogruppo di Europa Verde, Paolo Burani, in Sala del Tricolore: "Presenterò un ordine del giorno, augurandosi che "sensibilità e attenzione di questa città ai diritti umani, il ripudio della guerra e l’attenzione ai bambini" porti ad "agire in tempi brevi".