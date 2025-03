Il Comune inaugura i martedì dedicati alla cultura. Si parte l’11 marzo con un’esperta di benessere

Su sollecitazione dell’assessorato alla cultura di Vezzano, da alcuni mesi rappresentanti di associazioni, enti no profit e cittadini si sono ritrovati per condividere suggestioni, idee e proposte su tutto ciò che fa cultura. E’ nata l’idea di un appuntamento mensile aperto a tutti per parlare di cultura. ‘Metti un martedì a Vezzano ...’: il secondo martedì di ogni mese un incontro prima di cena per informarsi, conoscere e parlare di argomenti di interesse diffuso e attualità. "Oggi la cultura è un firmamento affascinante e composito che sfuma e ricomprende il benessere, la salute, memoria e promozione del territorio", dice l’assessore alla cultura Paolo Francia (foto). L’11 marzo alle 18.30 in biblioteca si parlerà di ‘Salute, benessere, sessualità’ con Maria Giulia Farina, formatrice e consulente di benessere e salute sessuale.

m. b.