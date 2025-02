Il Comune incontra i cittadini. Focus su mobilità e sicurezza

Tre serate di incontro e di confronto tra l’amministrazione comunale di Brescello e i cittadini. Un appuntamento, nel centro capoluogo ma anche nelle frazioni, con la giunta guidata dal sindaco Carlo Fiumicino che invita i brescellesi alle serate di illustrazione dell’attività amministrativa svolta finora e degli obbiettivi raggiunti.

"Si tratta di un momento di condivisione – dice il primo cittadino del paese di Peppone e don Camillo – per ascoltare i suggerimenti della gente, le segnalazioni e per confrontarci sui nuovi progetti". Il primo appuntamento è fissato per il 18 febbraio alle 21 al centro sociale a Sorbolo Levante. Il giorno dopo, sempre alle 21, l’incontro si svolge alla sala Prampolini del centro culturale in centro storico, mentre il 20 febbraio alle 21 ci si trova negli spazi del centro sociale della frazione di Lentigione. Una buona occasione per i cittadini di ascoltare le proposte che arrivano dalla pubblica amministrazione locale, con la possibilità di proporre suggerimenti, idee, ma anche eventuali critiche su situazione del paese che potrebbero essere migliorate.