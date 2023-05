Il Comune investe mezzo milione per costruire 128 loculi al cimitero

Oltre mezzo milione di euro per ampliare il cimitero di via Suor Enrichetta Monti.

Li ha messi sul piatto la giunta Carletti, che nel corso dell’ultima riunione ha approvato il progetto di fattibilità che prevede la realizzazione di 128 loculi e 70 cellette-ossari per garantire una adeguata disponibilità per nuove sepolture relativamente ai defunti di Bibbiano.

Si tratta di un’opera attesa e richiesta dai cittadini, dato che i posti nel camposanto principale del territorio sono in esaurimento.

Il progetto è stato redatto dal geometra comunale Giuliano Arduini, e dallo studio Pattaccini di Reggio, che ha consegnato i documenti di progettazione esecutivi-definitivi il 16 maggio scorso.

I nuovi "forni" saranno collocati in un corpo di fabbrica appositamente costruito, alto due piani, che sarà elevato accanto all’ultimo edificio realizzato nell’area cimiteriale.

La scelta è motivata dal fatto che così sarà possibile usare, per gli stessi edifici "il monta-feretri e l’ascensore per raggiungere il primo piano e così ottimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili all’interno del cimitero" senza dover ricorrere a ulteriori spese.

La costruzione della nuova ala è stata inserita nel Bilancio comunale di previsione triennale per l’anno in corso e confermata in quello annuale, e sarà finanziato attraverso il ricorso al credito, con l’accensione di un mutuo decennale da 550mila euro presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Al termine della costruzione dell’opera, la manutenzione sarà gestita dal personale comunale in servizio.

Le entrate del canone per le luci votive pagate dai cittadini serviranno per coprire le spese che sosterrà il Comune per l’installazione delle lampadine e i consumi energetici.

Francesca Chilloni