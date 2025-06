Il comune investe oltre 4 milioni per contrastare la crisi abitativa

Il tema della casa rappresenta uno dei principali problemi delle famiglie. L’aumento generale dei prezzi sul mercato immobiliare, unito a una maggior mobilità delle persone per motivi di lavoro e studio, hanno generato una crescente richiesta di alloggi in affitto, anche questi sempre più difficili da reperire sul libero mercato a prezzi sostenibili.

In questo senso, l’amministrazione comunale di Guastalla sta cercando di impegnarsi proprio verso i bisogni abitativi delle famiglie, con un primo investimento di oltre quattro milioni di euro negli ultimi dodici mesi. Il sindaco Paolo Dallasta (in foto) conferma politiche per la casa, in collaborazione con Acer, per aumentare l’offerta abitativa e contrastare fenomeni speculativi. "Anche il patto per la casa – spiega il sindaco – era un obiettivo per smuovere il mercato degli affitti e offrire garanzie ai proprietari degli alloggi e ai futuri inquilini. Abbiamo avviato varie azioni, che rappresentano una risposta ai bisogni, ma non basteranno a risolvere il problema. Abbiamo intenzione di realizzare altre iniziative, fra cui una serata divulgativa per far incontrare domanda e offerta".