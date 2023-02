"Il Comune metta in sicurezza la corsia dei bus in stazione"

"Il Comune ripristini e metta in sicurezza la corsia degli autobus di piazzale Marconi davanti alla stazione". A chiederlo è il consigliere comunale della Lega, Giorgio Varchetta (foto) che insieme al gruppo del Carroccio ha presentato un’interpellanza. "Da diversi mesi sono in corso i lavori per il ripristino delle griglie di areazione dei parcheggi interrati, principalmente nella corsia dei bus – si legge nel documento – i quali si trovano spesso a dover effettuare difficoltose manovre, invadendo il cordolo di separazione della corsia limitrofa dedicata ai taxi creando pericolosi avvicinamenti tra i mezzi e i passeggeri in movimento". Infine chiedono alla giunta "perché un semplice intervento di manutenzione richiede tempi così lunghi? Perché le griglie sono risultate inadeguate".