Il Comune mette fretta a Inalca: "Rispetterà l’ordinanza di bonifica". Massari: "Priorità tutela del lavoro"

Marco Massari è fiducioso che Inalca ottemperi all’ordinanza, emessa dallo stesso primo cittadino, che impone all’azienda di bonificare il sito di via due Canali in città dove sorgeva lo stabilimento distrutto dall’incendio dell’11 febbraio scorso. "Fino ad ora l’azienda non ha mai posto problemi all’interno dell’area cortiliva dell’area industriale. Il contenzioso c’è stato sull’extraperimetro, cioè sul riscontro di frammenti di amianto al di fuori dello stabilimento", ha spiegato ieri il sindaco. Comunque "io non mi aspetto resistenze o difficoltà nella presa in carico da parte di Inalca di ottemperare agli obblighi che la legge prevede per quanto riguarda i conduttori". Secondo Massari l’azienda arriverà quindi "sicuramente ad intervenire all’interno dello stabilimento come ha fatto in questi mesi".

Dopo il dissequestro dell’area disposto due giorni fa dalla Procura, Inalca dovrebbe affidare entro 15 giorni l’incarico di rimuovere sia la carne che veniva lavorata nella fabbrica, rimasta a decomporsi tra le macerie, sia i frammenti di amianto che si sono dispersi anche in zone limitrofe allo stabilimento. Per quanto riguarda questi ultimi non è però chiaro se smaltirli tocchi a Inalca o ai proprietari degli immobili, cioè le società Sarda leasing e Fin4Coop. Poi c’è il tema occupazionale, che il primo cittadino aveva toccato anche alla Festa dell’Unità. "Ci sono state riunioni col ministero e la Regione. Cerchiamo di portare a casa un accordo quadro con la proprietà per la continuità occupazionale. Faremo il possibile per cercare una ricollocazione dei dipendenti".

Il sindaco pare convinto che non ci saranno altri investimenti del gruppo sul territorio comunale, però non sarebbe detta l’ultima parola. "In un caso come questo, per legge le ordinanze sindacali devono rivolgersi a chi svolgeva l’attività, non al soggetto proprietario dell’immobile – sottolinea invece Carlotta Bonvicini, assessora all’Ambiente, rispondendo indirettamente alle accuse mosse da parte di Fratelli d’Italia, che si intrecciano agli argomenti portati avanti dalle lettere di Inalca all’amministrazione –. Il Comune non ha sbagliato indirizzo e non sono né io né il sindaco a decidere queste cose, ma l’ufficio legale". Bonvicini torna sui tempi. "Difficile fare delle previsioni, intanto è stata attivata la procedura di dismissione con Arpae. Si capirà meglio cosa è rimasto nella parte collassata. I cittadini, specie quelli che vivono lì attorno, si aspettando una risoluzione veloce della situazione. Credo che non ci siano più scuse. Inalca ha 15 giorni per approntare i lavori di smaltimento, per portare a casa l’ok dell’Ausl e procedere".