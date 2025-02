Il Comune: "Nomina legittima per Fcr". Ma Coalizione Civica:: "Chiarisca i contratti"

"La nomina di Capelli a presidente di Fcr non è nulla, dal momento che il ruolo non è depositario di poteri gestori o amministrativi, ma di indirizzo. Il che non confligge con quanto sancito dal decreto legislativo 39/2013". È il parere del segretario generale del Comune di Reggio, Donato Salvatore Marengo che risponde ai dubbi sollevati, ieri sul Carlino, dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Cristian Paglialonga riguardo ad una "presunta inconferibilità dell’incarico di Andrea Capelli a presidente di Farmacie Comunali Riunite" essendo stato consigliere comunale nei due anni precedenti alla nomina.

Secondo il segretario, citando le norme Anac, "si stabilisce la legittimità della nomina sul rapporto e/o discriminem l’individuazione in capo alla figura del presidente sui poteri gestori rispetto a poteri di indirizzo e che solo in questo secondo caso la stessa inconferibilità non scatta".

Resta però l’esposto presentato da Paglialonga all’Ispettorato del Lavoro riguardo un presunto co.co.co. stipulato da Capelli (foto) con la Capelli srl, l’autocarrozzeria di famiglia dal quale si era messo in aspettativa.

Sul caso interviene anche Coalizione Civica. "Accuse che, se confermate, porterebbero a un quadro di comportamenti molto gravi e per nulla rispettosi delle istituzioni e del bene pubblico – chiosano i consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli – La chiarezza è indispensabile, ora più che mai, ancora di più perché parliamo di una realtà importantissima come Fcr, una ricchezza per Reggio e per il territorio".

dan. p.