Il Comune: nuovi servizi per gli alunni

C’è fermento tra i genitori di alunni delle scuole elementari di Campagnola per i nuovi orari, aumentati rispetto al passato, in vigore da settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico. Pur se previsto da tempo, solo nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha ricevuto comunicazione di un incremento delle ore di didattica, previste a livello generale negli istituti primari. "Questo – conferma il sindaco Alessandro Santachiara – prevede una organizzazione differente delle attività, in particolare dei servizi da garantire agli alunni e allo loro famiglie. Abbiamo già avuto un primo confronto e altri ce ne saranno, coinvolgendo anche Rio Saliceto, con cui condividiamo le competenze dell’istituto comprensivo". Si tratta soprattutto di riorganizzare i servizi di accompagnamento dei bambini, visto che i pomeriggi del "tempo breve" passerebbero da uno a due. Inoltre, se la mensa è già inserita nelle attività del "tempo pieno", lo stesso servizio non è compreso per il "tempo breve" e dovrà essere riorganizzato per le famiglie che potrebbero averne necessità. "Sono poi servizi che potrebbero aumentare i costi a carico delle famiglie, andando pure a cambiare le abitudini dei genitori per accompagnare e andare a riprendere i loro figli", aggiunge il sindaco. Che ricorda pure come sia prevista la costruzione della nuova mensa, ma che non sarà pronta a breve scadenza.

Antonio Lecci