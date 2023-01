Il Comune potrà chiedere i danni ai suoi dirigenti

Finora il Comune di Reggio non aveva mai ricevuto ufficialmente notizia dei reati che potrebbero riguardarlo come parte offesa – specie per le accuse di corruzione – all’interno del procedimento ‘Re cleaning’, incentrato sui presunti appalti pilotati banditi dall’ente stesso.

Sono venti gli imputati chiamati a rispondere nel rito ordinario delle accuse mosse dai pm Valentina Salvi e Giulia Stignani: figurano dirigenti del Comune, in carica tuttora o in passato, un ex assessore e alcuni liberi professionisti.

La Guardia di finanza setacciò la gestione degli appalti pubblici tra il 2016 e il 2019: secondo la Procura, le gare furono confezionate su misura e poi aggiudicate a persone o aziende già prescelte a monte della selezione. Il valore degli appalti contestati ammonta a 27 milioni di euro.

La questione è stata sollevata ieri dall’avvocato Salvatore Tesoriero, incaricato dal Comune, dopo che, nella scorsa udienza, la citazione del Municipio (oltreché dell’Istituzione scuole) come responsabile civile era stata chiesta dall’avvocato Federico Salinari, che tutela la società di Roma ‘Baby & job’, costituita parte civile relativamente all’affidamento della gestione del nido Maramotti.

Secondo la tesi d’accusa, si crearono ad arte le condizioni per escludere la ‘Baby & job’ e rinnovare l’appalto alla ‘Panta rei’, che già lo gestiva dal 2008. Ma, sulla responsabilità civile, è emerso una questione di termini temporali che ha determinato ieri il rinvio del processo sulla costituzione.

L’avvocato Tesoriero ha anche rimarcato al collegio come il Comune di Reggio non avesse mai ricevuto il decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento, come parte offesa, azione poi disposta dalla Corte. In sostanza l’ente pubblico, pur se al procedimento è stata data ampia pubblicità in questi anni, non appare formalmente a conoscenza degli atti che lo riguardano. Il municipio, che figurerà come ‘vittima’, potrà decidere di costituirsi parte civile e chiedere i danni. Mentre nella veste di responsabile civile, che ricoprirà dalla prossima udienza tramite Tesoriero, potrebbe essere chiamato a risarcirli in caso di condanna di alcuni imputati.

Alessandra Codeluppi