Il Comune predisporrà un modulo per autorizzare la raccolta di legna nel greto dell’Enza

Il consiglio comunale di Gattatico ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere di Fdi Paolo Savina riguardante il regolamento per il recupero del legname lasciato dalle piene, che spesso va ad ostruire l’alveo dell’Enza e finisce per accumularsi in corrispondenza dei ponti. "Ho chiesto che il Comune faccia da intermediario tra i cittadini che intendano raccogliere il legname dal greto e l’agenzia preposta all’autorizzazione di tale raccolta, ovvero AIPo. Dopo un inspiegabilmente teso dibattimento in sede di Consiglio, - prosegue l’esponente di Fdi - la nostra mozione è stata prima emendata dalla maggioranza, al fine di edulcorarne le richieste, per essere poi stata approvata all’unanimità in fase di votazione". L’Amministrazione di Gattatico, quindi, sarà tenuta a rendere visibile ed accessibile sul proprio sito internet il modulo (destinato ad AIPo) tramite il quale i cittadini potranno essere autorizzati alla raccolta di legname già eradicato dall’alveo del torrente, rispettando le modalità e condizioni imposte dall’Agenzia. "Gattatico farà da apripista. Come Fdi intendiamo proporre risoluzioni analoghe in altri consigli comunali".

Nina Reverberi