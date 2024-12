Il Comune premia Alen Halilovic

È stata consegnata una targa di riconoscimento a Alen Halilovic, il giovane residente a Verona, 22 anni compiuti giovedì, che a inizio dicembre non ha esitato a intervenire in soccorso di una donna che era stata aggredita a coltellate dall’ex fidanzato, all’imbocco del ponte del Po a Guastalla. Ieri sera, a inizio del consiglio comunale guastallese, il sindaco Paolo Dallasta ha consegnato la targa ad Alen per il suo gesto. Il primo cittadino ha poi annunciato la richiesta che i sindaci del territorio inoltreranno a Roma per fare avere al giovane Halilovic il cavalierato al merito dal Presidente della Repubblica. Presenti pure rappresentanti della Croce rossa, del tavolo interistituzionale contro la violenza di genere, polizia locale, carabinieri. Alen è già stato premiato in municipio a Verona e a Castelfranco Emilia.