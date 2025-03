Il Comune proclama il doppio lutto cittadino

Un doppio lutto cittadino oggi a Toano proclamato dal sindaco Leonardo Perugi la cui comunità è stata colpita nel giro di poche ore dai due gravi lutti improvvisi di Giorgia Basinghi e Aldemiro Borghi. "La nostra comunità è affranta e sconvolta da due tragedie così grandi a poche ore di distanza l’una dall’altra. Abbiamo ritenuto doveroso dare un segnale tangibile di questo dolore di tutti i cittadini toanesi, proclamando il lutto cittadino con le bandiere a mezz’asta", dice il primo cittadino. "Domenica Aldemiro – per gli amici Tiziano – ha avuto un malore improvviso, che purtroppo non gli ha lasciato scampo nonostante il rapido intervento dei soccorritori. Siamo vicini alla famiglia, in particolare al figlio Alex nostro dipendente all’acquedotto comunale, alla moglie Fabrizia e a tutti i parenti. Ma purtroppo non è finita qui – aggiunge il sindaco – Oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto un’altra notizia devastante, la morte a soli 24 anni di Giorgia. Era mia coetanea, da adolescenti uscivamo insieme nelle stesse compagnie, siamo devastati. Combatteva da tempo contro la malattia, tutti speravamo potesse salvarsi. Siamo vicini a suo marito, alla piccola Irene e alle loro famiglie".

s.b.