Il Comune: "Progetti in campo per prevenire il disagio giovanile"

L’ennesimo episodio di cronaca a Correggio, con minorenni coinvolti, riporta d’attualità il disagio giovanile in loco. E la denuncia di cinque giovanissimi, accusati di rapina in concorso e minaccia aggravata ai danni di un loro coetaneo "reo" di aver accidentalmente rovesciato del gelato sulle scarpe di uno degli aggressori – di cui abbiamo scritto ieri – è solo uno dei numerosi episodi di cui il Carlino si è occupato negli ultimi mesi. E il Comune di Correggio ricorda i progetti avviati: "In questo ambito – dicono dal municipio – si inseriscono diverse progettualità, tra cui Giovani in Giro, attivo da anni per prevenzione e informazione sui comportamenti a rischio. L’unità mobile del progetto opera nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle scuole, offrendo occasioni di ascolto, confronto. E poi il progetto Drop, servizio gratuito con attività socio-ricreative e interventi educativi nelle scuole, parchi e piazze. L’obiettivo è rafforzare le competenze relazionali, stimolare la cittadinanza attiva e prevenire forme di disagio e isolamento, attraverso una presenza educativa di prossimità e socializzazione.