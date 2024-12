Il Comune querela i vandali

Il Comune di Poviglio presenta querela contro gli autori del vandalismo piromane – di cui abbiamo scritto ieri – avvenuto domenica notte alla recinzione del campo sportivo di via Zappellazzo a Poviglio. Il Comune annuncia inoltre l’attivazione di un tavolo di confronto, con le forze dell’ordine, "per monitorare queste situazioni ed individuare efficaci strumenti di prevenzione". Il Comune "esprime vicinanza e sostegno alla Povigliese e a tutti i volontari che in questi mesi si sono adoperati con impegno e dedizione a manutenzione e riqualificazione delle nostre strutture sportive".