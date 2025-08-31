Il Comune rassicura: "Problemi risolti a scuola"

Nell’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Castelnovo Monti ha fissato un incontro con i genitori dei bambini della nuova scuola d’infanzia ‘Il Germoglio’ del quartiere Pieve-Peep dove, in occasione delle recenti piogge, si sono verificati allagamenti.

Un incontro chiesto dalle famiglie che l’amministrazione comunale ha organizzato volentieri. L’incontro è stato fissato per martedì alle 19 in Municipio, nella sala consigliare.

Spiega il sindaco Emanuele Ferrari: "Vogliamo incontrare e informare le famiglie descrivendo nel dettaglio quali sono stati e come abbiamo risolto i problemi legati al maltempo. Vorrei sottolineare che l’Amministrazione aveva appaltato i lavori dopo l’evento del 5 luglio e prima di quello minore verificatosi il 23 agosto, ma ovviamente non è stato facile individuare chi potesse fare i lavori in piena estate e con un breve preavviso. Le ditte in questi giorni sono poi intervenute evidenziando un’alta disponibilità, e quindi ci sono tutti i presupposti per porre termine a questi problemi che hanno coinvolto un edificio nuovo. Stiamo lavorando in modo professionale e tempestivo per arginare complicazioni legate a un cambiamento climatico che comporta precipitazioni che in tempi molto ristretti riversano quantità d’acqua elevatissime. Situazioni - continua il sindaco - non facilmente gestibili con interventi di prevenzione sul territorio senza avere risorse ad hoc che al momento l’ente non ha".

Facendo riferimento anche alle critiche espresse dalla minoranza sugli allagamenti, conclude il sindaco Ferrari: "Nonostante qualcuno ne parli in questi termini facendo disinformazione, voglio rassicurare che l’aula non è un seminterrato, non c’è stato un cambio di destinazione d’uso di locali adibiti a spazi tecnici poi trasformati in aule. La scuola è stata realizzata con tutti i crismi che hanno fatto sì che ottenesse tutte le autorizzazioni e i collaudi necessari da parte di enti terzi, altrimenti non sarebbe stata aperta. L’anno scolastico ripartirà con l’edificio funzionale e in sicurezza. Voglio ringraziare le imprese e i tecnici che stanno seguendo i lavori in questi giorni per raggiungere questo obiettivo".

