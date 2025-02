Il Comune ricorda il maestro Udovisi

L’amministrazione comunale di Rubiera, in occasione del giorno del ricordo, poserà, nei locali della scuola primaria De Amicis, una fotografia per non dimenticare Graziano Udovisi, sopravvissuto alle foibe istriane. La cerimonia si terrà nella mattinata di lunedì 10 febbraio alle 10 alla presenza anche dei famigliari di Udovisi: l’iniziativa è riservata principalmente agli studenti, ma con anche la possibilità di partecipare per alcuni cittadini esterni con accreditamento alla segreteria del sindaco. In seguito nel pomeriggio, alle 15 nella sala Lea Garofalo in via De Gasperi, nell’ambito delle attività dell’Università del tempo libero di Rubiera si terrà poi una lezione aperta a tutti su ‘La complessa vicenda del confine orientale’ a cura del prof. Daniel Degli Esposti. L’incontro è pubblico ad ingresso libero. Alla cerimonia di lunedì mattina sarà pure presente il sindaco Emanuele Cavallaro.

"Graziano Udovisi, che ci ha lasciato nel 2010, è stato l’ultimo testimone sopravvissuto alle foibe istriane – ricorda il primo cittadino Cavallaro –. A Rubiera, tuttavia, centinaia di cittadine e cittadini lo ricordano per un altro motivo: ha insegnato loro a leggere e scrivere perché a lungo è stato maestro elementare da noi. Per questo abbiamo pensato, per questo 10 febbraio, di lasciare un segno in suo ricordo proprio nella ‘sua’ scuola elementare, alle De Amicis, posando una foto che lo ritrae con una delle sue classi. Se ci sono ex alunni o altri cittadini che desiderano partecipare possono farlo accreditandosi, alla segreteria del sindaco telefonando allo 0522622201".

Il maestro Graziano Udovisi, nato a Pola, era deceduto nel maggio 2010 all’età di 84 anni. "Lo scopo dell’evento è anche quello di ricordare la storia di Udovisi che ha insegnato a lungo a tanti alunni rubieresi", evidenzia Cavallaro.

m. b.