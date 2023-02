Il Comune riprogetta via Roma "Il futuro sarà senza le auto Area dalle mille potenzialità"

"Il futuro di via Roma non è nel traffico: deve mettere al centro le persone e non le macchine, dare spazio alle biciclette e alle relazioni". Tradotto: pedonalizzazione. Così il sindaco Luca Vecchi ha aperto l’incontro di giovedì sera ai chiostri di San Pietro, dove l’Amministrazione ha incontrato i cittadini per confrontarsi e co-progettare il futuro del cardo e dei suoi luoghi chiave, piazza del Popol Giòst e il sottopasso per via Regina Margherita. "In questa zona ho vissuto ogni giorno per 15 anni, tra scuole e servizio civile, avendo poi lo studio lì (da commercialista, ndr) per molti anni. Le potenzialità culturali di quest’area sono straordinarie e ora abbiamo 10 milioni per ripensarla".

Il primo lavoro si concentrerà su piazza del Popol giòst, occupata oggi da un parcheggio e un cantiere ("Quello non è di nostra competenza" ha precisato il sindaco): con 600mila euro verrà ri-progettata assieme ai cittadini, nel progetto ’Quartiere bene comune’ che dal 2015 segue Lanfranco de Franco. "È la prima volta che lo attiviamo in centro" ha detto l’assessore alla casa. "Il primo incontro sarà il 9 marzo alle 18 alla Camera del lavoro, il secondo una settimana dopo in luoghi e orari da definire. Vi ascolteremo per migliorare la piazza e il quartiere".

L’assessore alla mobilità Carlotta Bonvicini ha spiegato i criteri che le idee dovranno soddisfare: "In centro il calore è un problema e questa può essere un’area strategica, quindi troveremo soluzioni verdi. Potrebbero essere vasche che fungono anche da sedute, con pavimentazioni drenanti e strutture ombreggianti. Essendo fondi Pnrr l’appalto sarà assegnato entro il 30 settembre, poi i lavori non saranno lunghi". Mariafrancesca Sidoli, assessora al commercio, ha riunito rispetto a via Roma "una gran varietà di interlocutori: commercianti, banche, università, diocesi. Stanno nascendo idee molto interessanti".

Dopo le istituzioni la parola è passata ai cittadini: è subito emerso il tema del cinema Cristallo. I residenti sperano diventi un luogo di aggregazione. "Stiamo facendo un ultimo disperato tentativo, ma non può risolvere tutto il pubblico", ha detto Vecchi. La cittadina Sabrina Bonaccini ha poi sollevato un tema annoso: "Non possiamo fare finta che il degrado e lo spaccio non esistano, che non ci siano conflittualità sociali. Serve una progettazione sociale, che accoglienza offriamo?". Un suo vicino, Pierluigi Sgarbi, ha sottolineato un dato: "Guardiamoci qui stasera, su oltre cento di extracomunitari ce ne sono due. Bisogna fare di più per coinvolgerli".

Tommaso Vezzani