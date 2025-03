Il Comune sarà illuminato di lilla

Oggi è la giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’ dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (Dca). Il Comune di Casalgrande aderisce con convinzione anche quest’anno alle iniziative messe in campo per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare e in questo senso, illuminerà di lilla, questa sera la casa comunale in piazza Martiri della Libertà. "E’ un piccolo, ma significativo gesto di sensibilità e attenzione per un problema che non può essere minimamente sottovaluto – dice l’assessore alla salute Domenico Vacondio –. Siamo perfettamente consci della rilevanza che stanno acquisendo sempre più i disturbi dei comportamenti alimentari nella nostra società, colpendo in particolare le fasce di popolazione più giovane". L’illuminazione avverrà salvo forte maltempo.

m. b.