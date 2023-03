"Il Comune sbaglia da 30 anni"

"Sul centro storico l’alibi del caro affitti non regge: a Reggio anche prima del Covid erano i più bassi in regione. Piuttosto prima di pedonalizzare, l’amministrazione deve realizzare parcheggi come chiedono i commercianti. Ma veri. Non come il Park Vittoria…". Annamaria Terenziani, presidente di Confedilizia, torna sul tema centro storico, dopo lo studio del Politecnico di Milano – commissionato dal Comune – che ha certificato un 25% di attività commerciali abbandonate o sfitte nell’esagono. "Il dato positivo è che si è affrontato il tema da un punto di vista scientifico. Quello negativo è che lo studio ha certificato come negli ultimi 30 anni si è sbagliato tutto e lo si continui a fare – l’affondo – Il centro è stato svuotato di qualsiasi attrazione. I centri commerciali hanno spopolato la città. Eppure in pandemia, quando erano chiusi, era ritornata ‘la vasca’ in via Emilia: un trionfo che ora non si vede più".