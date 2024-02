"Il Comune si faccia carico della manutenzione di via Poiano nel ricordo di Matteo Incerti"

Un appello per il miglioramento della sicurezza e valorizzazione di via Poiano. A chiederlo è Roberto Pezzi (presidente Consorzio strada vicinale Poiano) in una lettera inviata ai candidati sindaci delle prossime elezioni di Albinea. Pezzi interviene sulla "sicurezza e manutenzione della nostra via Poiano che dà accesso ad una trentina di abitazioni, ma che è anche amata e frequentata, da albinetani e non, per le sue caratteristiche paesaggistiche e suo valore storico e culturale. Via Poiano si distingue per la sua bellezza naturale, conformazione che la fa scegliere a tanti sportivi e amanti delle passeggiate e cicloturismo nonché da poco tempo per la piantumazione di molti tulipani in onore del giornalista Matteo Incerti (nella foto) e del suo progetto di ricordare il gesto d’amore della madre del pilota americano abbattuto nel 1944 in uno scontro aereo nei cieli sopra le colline".

E’ una strada molto utilizzata che richiede "idonei interventi di manutenzione". Tra le azioni richieste per garantire la sicurezza la riparazione delle buche, la cura della vegetazione, ripristino dei fossi per il corretto deflusso delle acque, sistemazione segnaletica, l’assicurazione per la responsabilità civile. "Questi interventi – spiega Pezzi – comportano costi notevoli che fino ad ora sono stati sostenuti con grande fatica dai soci del consorzio. Attualmente il Comune di Albinea partecipa al consorzio con una quota del 20%, ma per affrontare le sfide che ci troviamo davanti sarebbe assai importante un suo maggior coinvolgimento. Un maggiore supporto comunale, incluso l’ipotesi di diventarne proprietario, non solo contribuirebbe senza dubbio a migliorare le condizioni della strada, ma valorizzerebbe questo patrimonio".

m. b.