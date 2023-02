Il Comune si impegna a sostenere iniziative per le pari opportunità

Pari opportunità a Casalgrande: il Comune annuncia nuove iniziative.

"Attivare buone pratiche – spiega l’assessore Laura Farina (nella foto) – in tema di pari opportunità rappresenta un’occasione di apprendimento per le istituzioni e organizzazioni operanti nell’ambito delle politiche di genere. Le buone pratiche contribuiscono a sviluppare cambiamenti di mentalità in relazione al genere, a promuovere la parità fra i sessi, ad offrire opportunità per le donne in settori specifici e a sollecitare nuove politiche e azioni attente alla dimensione di genere".

Farina ha quindi richiesto l’istituzione di due capitoli di spesa nel documento di bilancio del Comune: prestazioni di servizio e contributi per pari opportunità. Le somme saranno destinate alla promozione delle pari opportunità di genere tramite campagne informative, convegni, eventi di sensibilizzazione.

Previsto il sostegno di soggetti pubblici o privati che hanno tra le principali finalità le pari opportunità di genere.

"Facciamo tesoro – sottolinea Farina – dei passi avanti che sono avvenuti nella consapevolezza dei problemi e confidiamo che la politica nazionale e internazionale sappia trovare modalità di intervento adeguate alla portata dei problemi. Per quello che è di compito del Comune portiamo avanti la nostra battaglia culturale riproponendo la rassegna ‘Impronte di donne’ che l’anno scorso ha coinvolto tante persone: mettiamo a disposizione di tutti, soprattutto delle nuove generazioni, gli strumenti per costruire un mondo senza discriminazioni".

