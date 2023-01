Il Comune si schiera col balsamico

Il Comune di Viano sostiene la candidatura del balsamico per il riconoscimento Unesco. Mercoledì il consiglio comunale vianese approverà un ordine del giorno per appoggiare la candidatura per la "tradizione del balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare dell’Emilia Centrale" a patrimonio culturale immateriale Unesco. "Anche nel nostro territorio abbiamo alcune acetaie private – dice il sindaco Nello Borghi (foto) – e come amministrazione abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che prevede l’inserimento del balsamico come patrimonio Unesco. Il nostro comune avrà benefici per la promozione turistica legata alle proposte agroalimentari dell’enogastronomia".

Il Comune di Viano intende quindi promuovere il proprio territorio attraverso proposte legate a un turismo lento per far conoscere e apprezzare più da vicino i luoghi di produzione delle eccellenze enogastronomiche più famose al mondo. Il Comune spiega che oggi il riconoscimento a patrimonio culturale immateriale Unesco "appare un traguardo raggiungibile e concreto, ma è fondamentale che questa candidatura possa contare sul contributo di tutti, trasformandosi sempre più in vero e proprio viaggio collettivo. Il provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune, ma anzi è un primo passo importante e significativo per dare impulso a nuove opportunità per il territorio e la realizzazione di un percorso di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali con ricadute positive su agricoltura, commercio, ristorazione e turismo".

mat.b.