Il Comune sistema l’illuminazione pubblica

In questi giorni si sta realizzando un importante intervento sull’illuminazione pubblica di via Statale: sono in corso lavori di riqualificazione della linea dalla zona del Rio Medici fino ad appena prima di via Pio La Torre. "L’intervento si è reso necessario per garantire la stabilità dei pali di cemento su cui è installata l’illuminazione", spiega il sindaco Giuseppe Daviddi. L’operazione prevede il posizionamento dei nuovi plinti per i pali in acciaio per la messa in sicurezza di quel tratto di strada.