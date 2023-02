Il Comune stanzia cinquemila euro del fondo Covid a favore dell’Auser Serviranno per acquistare un automezzo che aiuterà il Banco solidale

Cinquemila euro dei fondi raccolti dal Comune per l’emergenza Covid saranno donati all’Auser per l’acquisto di un automezzo che sarà utilizzato per aiutare la comunità e, in particolare, il trasporto dei beni del Banco solidale al Remida Food, il servizio per la raccolta di alimenti offerti dai supermercati e piccoli negozi per le famiglie bisognose. Il Centro aiuta direttamente oltre 60 nuclei familiari di Montecchio. La giunta Torelli ha deliberato lo stanziamento dopo che l’Auser, per sostituite il vecchio automezzo, un euro 0, aveva domandando la compartecipazione del Comune alla spesa, stimata in circa 8500 euro. Il denaro deriva dal fondo specifico, creato nella prima fase emergenziale per il Covid. Tuttavia, riflette la giunta, a tre anni dall’inizio della pandemia e nonostante i problemi siano ormai contenuti, "sono ancora numerosi i nuclei familiari che risentono del peggioramento delle condizioni lavorative conseguenti alla paralisi delle attività economiche di quel periodo e necessitano quindi di sostegno, anche alimentare".

Francesca Chilloni