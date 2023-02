Il Comune stanzia sei milioni per il patrimonio pubblico

Un bilancio di previsione 2023, quello del Comune di Guastalla, che non prevede aumenti di tasse e imposte locali, puntando pure al mantenimento delle agevolazioni già in vigore. E vengono annunciati investimenti con manutenzione straordinaria di immobili pubblici, cura del verde, interventi sulla viabilità con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile e al miglioramento di alcune situazioni problematiche. Pur se per la viabilità restano situazioni critiche, segnalate dai cittadini ormai da anni. Gli investimenti previsti a Guastalla per il patrimonio pubblico ammontano a due milioni e 600 mila euro, che arrivano a sei milioni per il trienno 2024-2026, interessando viabilità, scuole, immobili, sport, cultura, verde.

Previste spese correnti per circa 14 milioni di euro, di cui oltre il 15% per servizi scolastici e oltre il 16% per i servizi sociali. Sono inoltre previste spese per oltre tre milioni per investimenti, da realizzare in parte anche con fondi provenienti dal Pnrr. Interventi previsti per palazzo ducale, l’ex asilo Pollicino, l’ex ospedale in centro storico.