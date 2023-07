Il Comune vieta alcolici e bottiglie

Domani nelle aree che circondano l’Arena Campovolo e all’interno della zona del concerto, il Comune ha deciso di varare alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine. Le disposizioni hanno anche lo scopo di vietare la presenza di operatori del commercio non autorizzati manifestazione. L’ordinanza sindacale entrerà in vigore dalle ore 7 di oggi alle ore 12 di domenica e prevede: divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con gradazione maggiore del 5% per bar, pub, birrerie, ristoranti, per gli esercizi commerciali su aree private (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), per i circoli, per i chioschi e i punti di somministrazione di operatori commerciali su aree pubbliche o predisposti dagli organizzatori degli eventi collocati in tutte le vie indicate e loro laterali: via dell’Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa, piazzale Marconi.

Divieto per chiunque di detenere e consumare bevande in contenitori di vetro e in lattine in tutte le vie indicate e loro laterali, strutture di vendita). Il divieto è in vigore anche l’interno dell’area della Rcf Arena Campovolo e sue pertinenze.