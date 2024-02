Il Comune vince il premio ’città per il verde’. Merito del parco urbano e del ’monumento all’olma’ Il Comune di Campagnola ha vinto il premio "Città per il verde" per il nuovo "Parco Urbano" nella categoria dei Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, confermando l'impegno per la sostenibilità e la valorizzazione del verde urbano.