Il Conad adotta il bosco di Marola

"Siamo molto emozionati, questo è un progetto che evoca ricordi. Conad a differenza di molte aziende non ragiona solo per il fatturato ma per la crescita della comunità: se sta meglio lei stiamo meglio tutti, il ricavo economico è solo una conseguenza". È con grande orgoglio che Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad centro-nord, spiega l’ennesima iniziativa per celebrare il 60esimo compleanno della cooperativa: insieme ai clienti, che in tutti i punti vendita della provincia potranno donare punti o denaro per la causa, adotterà 60 castagni del bosco di Marola, nei pressi del Seminario. Iniziata ieri, la raccolta delle offerte si chiuderà tra tre mesi esatti, il 15 maggio. Il sabato successivo poi (il 27) ci sarà l’inaugurazione dell’area contenente i 60 castagni adottati, una grande festa di comunità aperta a tutti con l’apposizione di una targa in memoria della donazione.

L’iniziativa dà sostegno all’’Associazione amici del castagneto matildico di Marola’, presieduta da Lauro Bolognesi: "Nasciamo dalla volontà di riqualificare l’antico castagneto matildico, 52 ettari che abbracciano la storica abbazia, affacciati sulla valle del Tassobbio e di proprietà della diocesi. Dal 2018 tramite il consorzio forestale ‘Terre medio Appennino reggiano’ e i fondi della Regione sono iniziati i lavori che hanno consentito di riqualificare 22 ettari su oltre 50 dell’intera estensione, recuperando oltre 200 castagni di almeno 13 varietà, alcuni plurisecolari. Negli ultimi tre anni poi grazie alla campagna ‘Adotta un castagno’ ne abbiamo potuti curare 75, i donatori li hanno adottati per onorare morti, nascite o affetti".

L’assessora Carlotta Bonvicini ha sottolineato l’adesione di Reggio al programma Mab Unesco: "Vogliamo rafforzare sempre più l’alleanza fra città e montagna, progetto intrapreso anche con i crediti di sostenibilità per la cura delle foreste". L’on Antonella Incerti spiega che "la Regione ha un piano molto importante per i castagni, pilastro economico per le montagne. L’iniziativa protegge anche il territorio dal punto di vista idrogeologico".

Tommaso Vezzani