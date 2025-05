Il concerto dei Tre. Allegri Ragazzi Morti

Si chiude la stagione del Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, oggi dalle 17 fino a tarda sera con una festa a base di musica con ospite "Tre Allegri Ragazzi Morti", la band mascherata di Pordenone attesa sul palco dalle 21 per ripercorrere oltre trent’anni di carriera, con i loro successi. Al termine del live è in programma un dj set a cura di TempoRock, nell’ambito di animazioni che iniziano dal tardo pomeriggio. Per rendere l’atmosfera ancora più conviviale, ci sarà gnocco fritto gratuito per tutti: un modo gustoso per affrontare le sette ore di musica e divertimento, tra il cortile esterno (per il djset e la degustazione) e l’area indoor dove si terrà il concerto.

Ingresso: in prevendita su TicketOne 15 euro euro più diritti; in cassa 20 euro. Senza obbligo di tessera.