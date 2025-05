Il concerto di Irene Buselli

Stasera alle 21,30 al circolo Catomes Tot di Reggio è protagonista Irene Buselli, cantautrice genovese, a proporre il suo progetto musicale nato nel 2019 e che l’ha portata a esibirsi nei contesti più vari: dal Eurovision Village al Premio Tenco 2024, passando per aperture a Gian Maria Accusani, Jack Savoretti, Paolo Jannacci e Marina Rei, fino a condividere il palco con Samuel e Cristina Donà. Ad aprire la serata la musica di Seb, al secolo Giuseppe Collura, siciliano trapiantato da qualche tempo in Emilia. Seb porta in scena un set acustico dal tono intimo, timido e malinconico.