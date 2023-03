Il concerto ’doc’ accompagnato da una degustazione enologica

Musica per le orecchie e buon gusto per il palato, stasera alle 21 al Teatro Verdi di Poviglio, in via Mattei, nell’ambito della rassegna "Jazz like teen spirit", col sound raffinato di Daniela Galli, accompagnata a Fausto Comunale, con l’evento "Mistery Ladies". Un duo musicale collaudato, formato da artisti di vasta esperienza, con alle spalle una carriera solida di collaborazioni importanti con artisti nazionali e internazionali e produzioni indipendenti. Considerata una delle migliori voci soul bianche del panorama internazionale, Daniela Galli è accompagnata dalla chitarra di Fausto Comunale, polistrumentista eclettico e colto, in un repertorio che spazia dal jazz al soul, dal pop alla soft dance music. Un concerto live di voce e chitarra, senza basi né loops, che esalta il talento dei due artisti impegnati in uno spettacolo coinvolgente e raffinato. Daniela vanta importanti collaborazioni con artisti come Ivana Spagna, Ridillo, Mietta, Nomadi e altri ancora. Il concerto viene accompagnato dalle note profumate di una selezione di vini della Cantina De Vescovi Ulzbach, situata in provincia di Trento, nel cuore della zona di produzione del Teroldego Rotaliano, scelta appositamente per la serata. Una degustazione enologica "silenziosa", per non interferire con la magia delle note del duo musicale di cui sposa la qualità. Prima del concerto è possibile cenare al Teatro Verdi a partire dalle 19,30. Consigliata la prenotazione: tel. 370-3334015 oppure 0522-572000.

a.le.