Il concerto per Adele Baldassarre: "Vogliamo intitolarle uno studio"

È andato in scena giovedì sera al Teatro Michelangelo di Modena "A me mi piace il groove", il concerto ideato da Cristiano Luppi – cantante classe 2005, attualmente iscritto a Canto Jazz al Conservatorio di Mantova – in memoria di Adele Baldasarre, la studentessa del Liceo Musicale Sigonio scomparsa improvvisamente lo scorso 4 giugno, nella sua abitazione di Scandiano. Una parte del ricavato della serata, alla quale hanno partecipato oltre duecento spettatori, sarà devoluta a "Il sogno di Adele", iniziativa volta alla realizzazione di uno studio di registrazione all’interno del Liceo Musicale Sigonio, che porterà proprio il nome della ragazza. Il progetto mira a creare uno spazio dove i giovani possano esprimersi attraverso la musica, affinché la passione di Adele possa continuare a ispirare e dare voce a tanti altri ragazzi.

"Avevo già intenzione di devolvere in beneficenza parte del ricavato di questo progetto – racconta Luppi – e non potevo che dedicarlo alla costruzione della sala di registrazione al Sigonio".

Il progetto ha coinvolto numerosi giovani artisti che, in questi mesi di preparazione, sono cresciuti insieme anche sul piano umano. "Abbiamo dovuto trovare la giusta sintonia per suonare assieme – prosegue Luppi – migliorandoci a vicenda. Col tempo si è creato un gruppo solido, in cui i nuovi componenti sono riusciti a integrarsi pienamente, trovando l’armonia giusta".

Jacopo Gozzi