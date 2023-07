Il concorso Direction Under 30 entra nel vivo

Entra nel vivo il concorso Direction Under 30 al teatro Sociale di Gualtieri, che compie dieci anni e promuove giovani attori e compagnie emergenti di tutta Italia.

Ieri l’apertura del concorso con le rappresentazioni "Ecologia Capitalista" di Dimore Creative e "Kobarid. Il silenzio degli ultimi" di Matrice Teatro.

Oggi dalle 15,30 alle 17,30 un incontro aperto al pubblico dal titolo "A cercare nel cielo", una tavola rotonda sui dieci anni di Direction Under 30. Alle 19 va in scena "Belly Button" di Crack 24, alle 21,30 tocca invece ad "Afanisi" di Ctrl+Alt+Canc.

Infine, domani alle 15 viene proposto lo spettacolo "Ototemam what if" di Sofia Galvan e Stefania Minestrina, mentre alle 17,30 si esibisce la sesta e ultima compagnia in concorso, Eat the catfish con "Tre liriche". Nella tarda serata di domani verranno resi noti i nomi delle compagnie vincitrici di questa edizione del progetto, che come ogni anno mette in campo due premi: il Premio delle Giurie che riconosce quattromila euro netti alla compagnia vincitrice, oltre al Premio della Critica che prevede una replica dello spettacolo al Festival Aperto 2023 della Fondazione I Teatri, domenica 12 novembre. Fanno parte della Giuria Popolare trenta ragazzi iscritti, mentre sono sette i componenti della Giuria Critica: tutti under 30 e provenienti da tutta Italia.

a.le.