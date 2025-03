Il concorso in memoria di Iscaro. Ecco i nomi dei giovani vincitori

Sono stati premiati a Luzzara i vincitori del concorso intitolato a Pasquale Iscaro, brigadiere capo dei carabinieri vittima nel 1998 di uno scontro a fuoco con due rapinatori di banca, in paese. Si tratta di un concorso per le scuole medie, che prevede un tema, elaborazioni artistiche o digitali. Affrontati temi come bullismo, violenza alle donne, legalità, con in palio buoni acquisto da 100 a 300 euro per libri e materiale didattico. Per la prova letteraria vittoria per Marta Iori, seguita da Lucrezia Castellani, Viola Bacchi, Alice Soprani, Umar Muhammad. Per l’arte ha vinto Samuel Bacchi, seguito da Jasneet Singh, Marouane El Hannzouri e Hira Shahzad. Per la prova digitale premiati Ifranoor Warya e Gioia Vacchi. Andranno in gita all’aeroporto di Rivolto (Udine), sede delle Frecce tricolori, insieme alla classe Prima A, premiata per rispetto delle regole e di condotta.