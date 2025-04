Il conducente è sotto choc: "Non l’ho proprio visto arrivare. È un dramma anche per me"

Reggio Emilia, 30 aprile 2025 – "Non l’ho proprio visto arrivare, è un dramma anche per me...". Cammina avanti e indietro, affranto e sotto choc il 62enne conducente, residente a Sassuolo, con una lunga esperienza al volante dei mezzi di trasporto pubblico e da un anno e mezzo dipendente di Saca, società che gestisce in subappalto alcuni servizi di Tper. Il viaggio di ieri lo ripete da tempo. Tutto sempre filato liscio, fino al tragico destino di ieri mattina.

"Dopo aver scaricato i passeggeri in stazione, stavo tornando a Sassuolo per effettuare un altro servizio. Provenivo dalla via Emilia e quando ho girato a sinistra verso via Turri, ho sentito il forte urto. Io non l’ho proprio visto", ripete mentre spiega la dinamica dell’incidente.

Il dispiacere per la vittima è immenso. "Non potevo evitarlo purtroppo. Avevo guardato un attimo prima e non c’era nessuno. Non me ne capacito proprio", dice. Gli agenti del nucleo anti-infortunistica del comando di polizia locale di via Brigata Reggio hanno dovuto però procedere come da prassi. L’autista del pullman è stato poi sottoposto a tutti gli accertamenti di rito. E poi gli verrà sospesa in via cautelare la patente e per un po’ dunque non potrà lavorare.

La magistratura ha disposto anche il sequestro dei mezzi, sia l’autobus (per spostarlo è dovuto intervenire un autogru arrivata in supporto dai vigili del fuoco di Modena) e il monopattino elettrico della giovane vittima, poi caricato in una delle auto di servizio della municipale.

dan. p.