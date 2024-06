Il Conservatorio anima i Chiostri con Beethoven, Bernstein e Berg

Stasera alle 21,30 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, si esibisce in concerto l’Orchestra dei fiati del Conservatorio Peri-Merulo di Reggio-Castelnovo Monti diretta da Fabio Codeluppi (foto). In programma musiche di Felix Mendelssohn, Beethoven, Ponchielli, Zampa, Berg, Leonard Bernstein. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 0522-456771 oppure visitare il sito internet www.peri-merulo.it.

• Oggi alle 18 a Palazzo da Mosto, in via Mari a Reggio, in programma la presentazione del volume "Sub Umbra Cathedrae" dedicato alla tovaglia del perdono per la Basilica Vaticana, seguita dalla proiezione del documentario "Tra pazzia e merito: il ricamo causino per la tovaglia del perdono" a cura del Teatro del Cigno. Previsti interventi di Alessandra Rodolfo dei Musei Vaticani, Mario Ladanza e monsignor Tiziano Ghirelli.

• Al parco delle Ginestre, alle 19,15 a Reggio, gli appuntamenti con lo yoga fluido per tutti.

• Per "Estate popolare", oggi dalle 17,30 al parco del Tasso, in via Adua a Reggio, il laboratorio di disegno creativo "Ricettario illustrato del quartiere Santa Croce" con l’illustratrice Giulia Imbrogli in collaborazione con circolo Picnic e Associazione 5T. Per informazioni: tel. 0522-585600.

• Alla biblioteca Rosta Nuova di via Wibicki, oggi alle 17,30 un laboratorio per bambini dal titolo "Sapore d’estate" (tel. 0522-585636).

• Stasera alle 21,30 all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto viene proposto il film "Wonder white bird" di Marc Foster, girato negli Usa lo scorso anno.

• Cinema all’aperto anche a Guastalla, nel cortile delle scuole di via Costa: alle 21,30 il film "Troppo cattivi" con ingresso libero.

• Alla festa del Pd a Correggio la partita Italia-Croazia su maxischermo, nell’area concerti l’orchestra di Daniele Cordani.

a.le.