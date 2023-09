Il consigliere De Lucia sposa la sua Federica

In una Sala del Tricolore gremita si sono sposati sabato Dario De Lucia e Federica Seghezzi. De Lucia è un direttore della comunicazione digitale e è un attivo consigliere comunale da dieci anni mentre la compagna e un art director. Ha officiato la cerimonia Alberto Nicolini, presidente del circolo Arcigay locale e storico amico della coppia, che ha ricordato come i due sposi si siamo conosciuti facendo attivismo durante il primo gay pride di Reggio Emilia nel 2017: "Segno che i pride servono a tutti, anche agli etero". De Lucia infatti era tra gli organizzatori e la moglie Federica era una delle immagini del carro principale che chiedeva il matrimonio egualitario. Sono stati presenti come testimoni il giornalista Adriano Arati e Valeria Veronchi, sono intervenuti nella cerimonia laica Mirko Frignani e Sara Beltrami. La coppia, molto dedita al sociale e all’attivismo nella comunità reggiana, ha voluto fare un ringraziamento con un post su facebook: "Mai come in questi giorni questa meravigliosa comunità ci ha fatti sentire amati e di questo vi saremo sempre grati. E lo ricambieremo sempre. Grazie a tutti e tutte per l’affetto che ci avete dimostrato nel nostro giorno più importante".