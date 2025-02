Il consigliere di minoranza Fabio Ruini confermato alla presidenza di Fratelli d’Italia

Il consigliere comunale Fabio Ruini è stato confermato presidente del circolo di FdI di Castellarano. Domenica, presente Alessandro Aragona (segretario provinciale e consigliere regionale), i tesserati castellaranesi hanno sancito per acclamazione la riconferma alla presidenza di Ruini, membro del direttivo provinciale e capogruppo a Castellarano e nell’Unione. "Una riconferma importante, non scontata, della quale non posso che essere orgoglioso – dice Ruini –. L’obiettivo è rafforzare il radicamento con un occhio speciale alla sfida elettorale del 2026".

m. b.